Bambino rischia di annegare, provvidenziale intervento del bagnino a Marinella

MARINELLA – Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri nel tratto di mare davanti al Bagno Oasi di Marinella di Sarzana, dove un bambino ha rischiato di annegare travolto dalle onde che non gli consentivano di tornare a riva. Vedendolo in evidente difficoltà il bagnino si è prontamente tuffato per raggiungerlo, subito seguito da alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena e poco dopo anche dalla collega che aveva appena effettuato un intervento analogo nel bagno a fianco. Pur con qualche difficoltà a causa della corrente e delle onde molto strette, alla fine sono tutti tornati a riva sani e salvi.