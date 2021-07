Lunigiana, temporali forti in arrivo: venerdì è allerta gialla

LUNIGIANA – Piogge in arrivo oggi, giovedì, sulle zone appenniniche della Toscana, che dal pomeriggio di domani, venerdì, diventeranno temporali forti con possibilità di locali grandinate e colpi di vento. Per questo la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che interessa tutta la dorsale dell’Appennino tosco-emiliano e che avrà validità anche per tutta la Lunigiana (Massa-Carrara) dalle 12 alle 18 di domani, venerdì 2 luglio.