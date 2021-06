MARINA DI MASSA – Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, nel parcheggio Lungofrigido di Levante di Marina di Massa, dove uno dei due furgoni abbandonati, per cause da accertare, è stato mangiato dalle fiamme. L’incendio è divampato intorno alle 18, quando è scattato l’allarme che ha fatto giungere sul posto in poco tempo due squadre dei vigili del fuoco.

I pompieri in alcuni minuti sono riusciti a domare le fiamme e spegnere il rogo che aveva causato anche una densa colonna di fumo nero, come si può vedere nelle foto e nel video allegati a questo articolo. Da accertare le cause dell’incendio: l’ipotesi più probabile resta comunque la pista dolosa, visto che il mezzo non conteneva carburante e pare fosse anche senza batteria.

Nei giorni scorsi un nostro lettore ci aveva segnalato proprio quei due furgoni abbandonati e lo stato di degrado in cui versa il parcheggio a pochi passi dal mare: «Ho effettuato una prima segnalazione al comando Polizia Municipale e una seconda al portale del Comune di Massa, ma con i risultati che potete vedere nelle fotografie allegate» ci aveva scritto. Qui la lettera completa.