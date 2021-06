Cade in montagna e si ferisce a gambe e testa: portato in codice giallo al Noa

MASSA – Nel tardo pomeriggio un uomo di 38 anni è caduto sul sentiero di una vecchia cava in località Monte Brugiana (Massa), riportando traumi agli arti inferiori, al rachide e alla testa. Traumi comunque non gravi, visto che è stato portato con Pegaso 3 all’ospedale Apuane in codice giallo. Oltre all’elicottero sono intervenuti Vigili del Fuoco e Soccorso alpino.