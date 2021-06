“Zaccagna” in lutto: è morto prematuramente il tecnico Fabrizio Lazzini

CARRARA – Un grave lutto ha colpito l’istituto “Zaccagna” di Carrara: Fabrizio Lazzini, tecnico, è deceduto prematuramente dopo aver combattuto contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Aveva solo 53 anni. Ne ha dato notizia il professor Riccardo Canesi, per molti anni docente nello stesso istituto e che conosceva bene Lazzini, come tanti altri insegnanti e studenti che negli anni sono passati da quella scuola.

«Un collaboratore, ma soprattutto per me un amico, ci ha lasciato prematuramente. Fabrizio Lazzini – ha scritto Canesi – era un tecnico dello “Zaccagna” ma anche molto di più. La correttezza e la disponibilità (nei confronti di tutti) innate, l’educazione, la discrezione e la serietà erano la sua cifra. Non l’ho mai visto arrabbiato, mai alzare la voce, mai parlar male di qualcuno. Sempre ben disposto con tutti, anche gli insopportabili».

«Senza di lui – prosegue il ricordo – le mie (le nostre) numerose iniziative allo “Zaccagna” non si sarebbero mai realizzate: dai concerti alle conferenze, dalle mostre ai Campionati Italiani della Geografia. A volte temevo di abusare di lui ma, alla fine, vedevo che anche lui si entusiasmava in quello che facevamo non per noi ma per la scuola ed era soddisfatto. “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda” scriveva Ugo Foscolo. Fabrizio non morirà mai perché ha dispensato le persone che ha conosciuto di tanta umanità. Un abbraccio alla sua bella famiglia, alla moglie e alle due splendide figlie, una delle quali poche settimane fa gli ha dato una delle ultime gioie laureandosi brillantemente».

Il funerale si svolgerà venerdì 25 giugno alle 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio da Padova da dove proseguirà per il cimitero di Fosdinovo.