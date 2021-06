Tragedia in Lunigiana, giovane di Filattiera viene travolto da un’auto e muore

FILATTIERA – Tragedia in Lunigiana. Un impatto fatale non ha lasciato scampo ad un giovane di Filattiera che è stato travolto da un’auto mentre era a bordo della sua moto. E’ accaduto in tarda mattinata, nei pressi della curva che porta alle piscine di Villafranca.

Nel momento dell’impatto il giovane è balzato dalla sua moto facendo un volo di qualche metro. I sanitari, giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine, gli hanno praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’elicottero Pegaso, ma non c’è stato nulla da fare.