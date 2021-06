E’ morta la dottoressa Diana Tonarelli. Il cordoglio della sanità apuana

MASSA-CARRARA – Lutto nella sanità apuana. E’ morta la dottoressa Diana Tonarelli, per anni in servizio nei presidi distrettuali di Avenza e Marina di Carrara. Tra i primi medici ad esprimere il proprio cordoglio c’è la responsabile della Zona Apuana Monica Guglielmi che, a nome di tutto il personale, “si unisce al dolore dei familiari per la prematura scomparsa”.

“La dottoressa Tonarelli – ricorda Luigi Filippini, collega medico responsabile sanitario dei distretti apuani – era molto conosciuta e stimata per la sua professionalità, l’impegno e l’umanità, sempre con grande attenzione ai bisogni sanitari degli utenti”.