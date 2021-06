MONTIGNOSO – La stazione di Massa del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è intervenuta questa sera nella palestra di roccia di Montignoso (Massa-Carrara) per soccorrere un ragazzo caduto in parete mentre si stava arrampicando. Nella caduta ha colpito la roccia con la testa e ha perso conoscenza. L’episodio è accaduto poco dopo le 19.

I compagni l’hanno calato a terra e hanno provveduto a chiamare il 118. In prima battuta sono giunti sul posto i vigili del fuoco e poi la centrale ha attivato la squadra del Soccorso Alpino. I tecnici del Sast, dopo aver posto sulla barella l’infortunato, hanno effettuato una serie di soste in contrappeso e l’hanno portato fino all’ambulanza. Due ore di intervento che hanno interessato circa 15 tecnici del Soccorso Alpino. Il giovane è stato poi trasportato in codice giallo all’Ospedale delle Apuane di Massa.