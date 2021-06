Fornisce alla madre dati riservati del figlio maggiorenne: il Garante multa Poste Italiane

Nel difendersi, Poste Italiane parla di un fatto “verificatosi in una frazione di un piccolo paese in provincia di Massa-Carrara (…) ove la conoscenza personale tra i cittadini del paese ben potrebbe avere indotto l’operatore a non richiedere particolari giustificativi dei poteri di rappresentanza della Sig.ra (…), rivelatasi poi falsus procurator”. Il Garante, dopo aver raccolto tutte le doglianze del giovane, ha irrogato una sanzione di 10mila euro a Poste Italiane, verificando inoltre che la la procura di cui parla Poste Italiane, non è mai stata rilasciata dal giovane alla madre.