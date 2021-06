Furti e droga: un denunciato e un multato a Massa nel fine settimana

MASSA – Durante l’attività disposta per il potenziamento dei servizi di controllo del territorio nel fine settimana prestando particolare attenzione per la zona di piazza Betti, via San Leonardo e via Ascoli personale delle Volanti della Polizia di Stato ha contravvenzionato un ragazzo massese per detenzione di cocaina per uso personale mentre ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria un cittadino rumeno per furto in un supermercato del centro.