Addio al professor Pier Giuseppe Zolesi, stimato politico e professionista lunigianese

FIVIZZANO – Nella giornata di sabato ha lasciato la sua comunità il professor Pier Giuseppe Zolesi, conosciuto e stimato professionista che ha insegnato presso l’istituto di Ragioneria nel Comune di Fivizzano (Massa-Carrara) formando centinaia di ragazzi. Ha, inoltre, contribuito alla vita pubblica e politica del Comune ricoprendo il ruolo di assessore e quello di vicesindaco, lasciando dunque molto anche all’intera comunità. A esprimere le condoglianze alla famiglia e ai figli Emanuele e Ginevra, il sindaco Gianluigi Giannetti e l’amministrazione comunale.

«“Doc” – commentano gli organizzatori della Mangialonga di Fivizzano, che si uniscono al cordoglio – è stato un prezioso punto di riferimento sin dalla prima edizione. Ci ha sempre incoraggiati e sostenuti con i suoi consigli e suggerimenti. Grande appassionato di passeggiate non era difficile incontrarlo in solitaria nelle nostre frazioni intento a scoprire ogni angolo del nostro territorio del quale era profondamente innamorato e assoluto conoscitore. Dalle sue esplorazioni spesso uscivano gli itinerari per le future mangialonghe e ad ogni edizione era sempre in prima fila come capogruppo intrattenendo i partecipanti sempre con garbo e competenza. Tutti i membri dello staff della Mangialonga porgono a Ginevra, Emanuele e ai famigliari le più sentite condoglianze. E’ stato un grande onore averti in squadra “Doc”! Buon viaggio e buone passeggiate».

Anche Confartigianato Imprese Massa-Carrara esprime il proprio cordoglio: «Adorato professore e stimato professionista ha sempre collaborato con Confartigianato Imprese Massa-Carrara mettendo il proprio studio fiscale a disposizione dell’associazione per la promozione di eventi ed iniziative a favore delle imprese lunigianesi. Con Giuseppe se ne va un pezzo di storia dell’imprenditoria lunigianese. Ciao Giuseppe, riposa in pace».