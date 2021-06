Sp 18 Bigliolo (Aulla): senso unico alternato e divieto di transito ai mezzi larghi più di 2 metri

AULLA – Lungo la Strada Provinciale 18 di Bigliolo, nel Comune di Aulla, dal 15 giugno al 16 luglio 2021 viene modificata la circolazione veicolare all’altezza del ponte sul Fosso del Castello al km 4,070: sarà vietato il passaggio ai mezzi che superano la larghezza di 2 metri e contemporaneamente il transito degli altri veicoli sarà consentito a senso unico alternato a vista regolato da cartellonistica.

Lo prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per permettere l’esecuzione lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle difese spondali e la riqualificazione del ponte: l’intervento è stato finanziato dalla Amministrazione Provinciale per un importo di circa 43 mila euro.

L’ordinanza resta comunque in vigore fino al termine dei lavori.