Occhio all’autovelox in zona industriale: da lunedì velocità controllata sulle strade provinciali

MASSA-CARRARA – A partire dalla prossima settimana, cioè da quella che inizia lunedì 14 giugno 2021, sulle strade provinciali della zona industriale dei Comuni di Massa e Carrara, entra in funzione Speedvelox, uno strumento mobile di rilevazione della velocità che la Provincia di Massa-Carrara ha acquistato nelle scorse settimane per metterlo a disposizione del Corpo di Polizia Provinciale allo scopo di rendere più efficiente ed affidabile l’attività di controllo, accertamento ed eventuale contestazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.

Si tratta, come detto, di una postazione mobile allestita di volta in volta in una delle strade provinciali della zona industriale dalle pattuglie in servizio e appositamente segnalata, come previsto, da apposito cartello.

Lungo le strade interessate, come già reso noto dalla Provincia con comunicati alla stampa e notizie sul sito istituzionale (www.provincia.ms.it) e sulle pagine social dell’ente, nei giorni scorsi sono state emesse da parte del Settore Tecnico dell’ente di Palazzo Ducale, ordinanze che regolamentano la circolazione istituendo limiti di velocità, segnalati, comunque, dai cartelli stradali come previsto dal codice della strada. I nuovi limiti di velocità sono stati istituiti in via Dorsale (QUI) e in via degli Oliveti, via Massa-Avenza e sulla Sp di Antona (QUI).