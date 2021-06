CARRARA – “Sono all’hub di CarraraFiere ho appena ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid. Sono contento di condividere questo momento con le molte persone che sono ora presenti nella struttura di via Maestri del Marmo. È un momento che ricorderò a lungo e che mi riporta alla mente il giorno dell’inaugurazione del centro di tracciamento”. Sono le parole che si leggono in un post Facebook del sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, pubblicato dallo stesso primo cittadino subito dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. Sotto quel post, un video che lo ritrae all’interno del centro vaccinale. “Colgo l’occasione per invitare ancora tutti quanti a sottoporsi alla vaccinazione perché è l’unico strumento che abbiamo per combattere la pandemia – ricorda il sindaco -. Pandemia che in questi giorni sta allentando la presa, tant’è che oggi abbiamo zero casi positivi. Un ottimo segnale, questo, e un’ottima prospettiva per il futuro. Siamo sulla buona strada. C’è bisogno di continuare con questa attenzione da porre nella nostra vita di tutti i giorni. Solo rispettando tutte le regole riusciremo a vincere questo momento così difficile”.

Il sindaco è soddisfatto della gestione dell’hub di Carrarafiere. “Inutile ribadire che mi riempie di orgoglio sapere che la città di Carrara può contare su questo centro, ma tengo a congratularmi con l’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest per l’ottima organizzazione che ho trovato al momento del mio turno”.