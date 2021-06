CARRARA – Questa mattina, i Vigili del Fuoco hanno segnalato il distacco di alcuni massi che sono caduti in località Belgia nel tratto della viabilità dell’Ex Marmifera tra la località Tarnone e i Ponti di Vara: non si sono registrati incidenti e sul posto è intervenuto il personale del Settore Lavori Pubblici e quello della Polizia Municipale.

Trattandosi di uno snodo centrale per tutto il traffico pesante da e per le cave e in mancanza di percorsi alternativi per i camion, questo tipo di circolazione è stata completamente sospesa.

In mattinata è stato effettuato un sopralluogo a cura della ditta specializzata APIAN Società Cooperativa di Carrara che ha valutato la stabilità del fronte roccioso e le opere necessarie alla messa in sicurezza: nella giornata di domani è stato programmato un intervento di disgaggio.

Fino al termine della messa in sicurezza, la strada dell’ex Marmiferra tra la località Tarnone e i Ponti di Vara sarà interdetta a ogni tipo di mezzo e il traffico dei camion da e per le cave sarà sospeso.