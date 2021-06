CARRARA – Tragico incidente sulle montagne sopra Carrara. Questa mattina una donna di 46 anni è morta dopo essere precipitata per oltre 200 metri in un canalone. L’episodio è avvenuto poco dopo le 11 sul monte Spallone. L’intervento di soccorso è iniziato intorno alle 11.20, ma è tutt’ora in corso dopo la constatazione del decesso da parte dei sanitari. Intervenuti Polizia, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino. Intervenuti anche l’elisoccorso dei Vigili del fuoco e il Pegaso 3 che, a causa delle nuvole basse, è potuto atterrare solo nel pomeriggio.