In giro con bottiglie di superalcolici, fermate quattro ragazzine lunigianesi

LA SPEZIA – Gli agenti della Polizia locale della Spezia, in via Cavallotti hanno individuato e fermato 4 ragazze minorenni provenienti dalla Lunigiana (Massa-Carrara). «Durante il controllo sono state trovate in possesso di bottiglie di super alcolici; sono in corso accertamenti da parte degli operatori in merito all’episodio, anche se pare, da una prima ricostruzione, che le bottiglie fossero state acquistate legittimamente da dei ragazzi maggiorenni presso un supermercato della zona, per poi cederle alle giovani – si legge in una nota della Polizia Locale della Spezia -. Gli agenti durante tutta la fase dei controlli sui minori hanno provveduto, come prassi consolidata in questi casi, a contattare i genitori per informarli dell’accaduto, nella speranza che un più serrato ed attento controllo da parte degli stessi possa evitare per il futuro questi comportamenti dannosi per la salute delle proprie figlie».