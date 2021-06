Carrara, donna dorme per strada in stato di ebbrezza: soccorsa da un’ambulanza

CARRARA – Non sta bene. Cerca di dormire, appoggiata a un palo, per strada, circondata da qualche effetto personale e da una busta della spesa. E’ in stato di ebbrezza, così arriva un’ambulanza a soccorrerla. E’ quanto accaduto la notte scorsa in centro a Carrara. Ad assistere c’era anche Riccardo Bruschi di Forza Italia: “Queste le scene che si possono vedere a Carrara centro – afferma – dove sono sempre più i clochard, sparsi qua e là, che stanno facendo loro il centro cittadino, con sede principale dove la fermata dell’autobus davanti all’Esselunga, ormai un presidio fisso dove si beve sin dal primo mattino. Il loro vespasiano è l’adiacente via Ghiacciaia”.

“Questo è un problema sociale – insiste Bruschi – che senz’altro va oltre all’ambito cittadino. Ma a Carrara è diventata la regola, altrove no. Vuoi perché c’è più povertà, o meno assistenza, ma ho l’impressione che vengano in centro anche dei forestieri, come se qua fosse un luogo adatto (quella signora non era della zona, le ho parlato)”.

“Sono dispiaciuto dal lato umano – racconta – infatti le ho chiesto “ma non hai degli amici, ti hanno lasciata qua cosi?”. Io sono cresciuto nelle strade di Bonascola, e mi sento a nei palazzi popolari più che in quelli “del potere”, conosco bene le situazioni di disagio, ho amici d’infanzia in comunità, in prigione, seguiti dagli assistenti sociali”.

“Questo lo specchio del degrado a cui e stata abbandonata la città dai ladroni e dagli incompetenti che l’hanno amministrata – chiude l’esponente di Forza Italia -. E’ molto il lavoro da fare per risollevare la città, e mi auguro che tra un anno Forza Italia con una valida coalizione possa prendere in mano il governo cittadino per dare una svolta. Chi verrà in citta dovrà trovare “la vita e la bellezza”, e le persone in difficoltà e disagio non dovranno essere mai lasciate sole”.