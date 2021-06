Che ci fa ad Avenza l’ambasciatore messicano Carlos García de Alba Zepeda?

AVENZA – L’ambasciatore messicano Carlos García de Alba Zepeda in visita a “La Plaza”, il ristorante e pub di cucina messicana di viale XX Settembre, ad Avenza. E’ arrivato intorno alle 16 di ieri, dopo aver pranzato a Forte dei Marmi, e si è fermato a fare quattro chiacchiere con i titolari, Guido Balloni e Marta Marchini, tra topos e stuzzichini vari, tacos al pastor, tequila e birra. “La settimana scorsa – racconta Balloni alla Voce Apuana – mi ha contattato l’ambasciata messicana, dicendomi che l’ambasciatore avrebbe avuto piacere di venire a fare una visita al ristorante. Dovendo venire a Pisa per una visita istituzionale, questa settimana, ne avrebbe approfittato per fare tappa da noi”.

Guido e Marta, entrambi originari di Massa, hanno aperto La Plaza 27 anni fa. Da allora, almeno una volta all’anno, vanno in vacanza in Messico. Proprio lo scorso anno, ad aprile, sono rimasti bloccati due mesi a Puerto Escondido, durante il periodo del lockdown in Italia. “Abbiamo sempre girato molto, anche per scoprire nuove ricette – spiegano -. Per questo offriamo solo cibi originali, basandoci su piatti assaggiati sul posto. Niente tex mex moderni: quelle sono solo copie riuscite male del vero cibo messicano. Le nostre sono ricette tradizionali. L’ambasciatore lo ha notato: è rimasto molto sorpreso dal nostro menù”.

Carlos García de Alba Zepeda tornerà senz’altro a Carrara. La sua è una promessa: verrà a farsi una scorpacciata di cibo messicano. “E sarà anche l’occasione – anticipa Balloni – di mettere sul tavolo qualche proposta di progetti ed eventi basati sul cibo e sulla cultura messicana da organizzare una volta che il capitolo covid sarà chiuso”.