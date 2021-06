CARRARA – Nel tardo pomeriggio è stato rinvenuto il cadavere di un uomo in campo, nella zona di una chiesa in via Gioberti 23 a Carrara (località Gragnana).

L’automedica, accorsa sul posto, nulla ha potuto se non constatare il decesso dell’uomo. Intervenute anche le forze dell’ordine.

