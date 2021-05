Esce di strada e si schianta contro un palo dell’alta tensione. Era ubriaco, denunciato

PONTREMOLI – Nel corso della nottata di ieri, domenica, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontremoli (Massa-Carrara) sono intervenuti in una frazione poco distante dal centro abitato, per effettuare i rilievi di un incidente stradale. Sul posto i Carabinieri accertavano che il conducente del veicolo aveva perso il controllo della macchina che, uscita di strada, aveva urtato contro un palo dell’alta tensione.

Il conducente, un 26enne del luogo, sin da subito è apparso in evidente stato di alterazione psico-fisica derivata dall’assunzione di alcolici, pertanto veniva sottoposto al test alcolemico da cui risultava una concentrazione di alcol nel sangue tre volte superiore ai valori consentiti. I militari hanno infine denunciato il 26enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa ed inviato la patente di guida al Prefetto di Massa che deciderà sui tempi di sospensione che si preannunciano lunghi.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei tecnici dell’Enel per mettere in sicurezza il palo dell’alta tensione che, a causa dei danni subiti, dovrà essere sostituito. I carabinieri colgono l’occasione, ancora una volta, per ricordare a tutti quanto sia pericoloso mettersi alla guida dopo aver assunto alcolici o droghe: «Si tratta di un comportamento “incosciente” che mette in pericolo la vita altrui, ma anche la propria».