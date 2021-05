Il “Gilda” non si arrende e si rialza subito: dopo l’incendio «oggi siamo aperti»

FORTE DEI MARMI – Il bagno ristorante “Gilda” di Forte dei Marmi non si arrende e si rialza subito dopo il devastante incendio avvenuto ieri, sabato, all’alba (qui la notizia). In un post diffuso via social, i titolari hanno voluto avvisare i loro clienti che sarebbero stati chiusi ma da domenica (oggi) avrebbero riaperto anche se a servizio ridotto.

«Oggi (ieri, ndr) – hanno scritto – come sapete il Gilda è chiuso. L’agenda delle prenotazioni è andata a fuoco. Non recuperabile. Ci scusiamo per il disagio con i clienti che avevano regolarmente prenotato.

Domani (oggi, ndr) il Gilda è aperto. Per chi vorrà venirci a trovare, la nostra cucina è pronta. Siamo a servizio ridotto, ma siamo davvero molto contenti di accogliervi».

«Oggi – hanno aggiunto – è il momento di ripartire dopo 36 anni, siamo fortemente motivati a ricreare il nostro ambiente accogliente. Da domani (oggi, ndr). Contateci. Grazie della vostra solidarietà. Incredibile.

Vi ringraziamo di cuore. Adua, Ilda, Riccardo, Niccolò, Edoardo, Margherita».