FORTE DEI MARMI – Potrebbe essere stato un fungo a gas l’innesco del devastante incendio scoppiato alle prime ore dell’alba allo stabilimento balneare e ristorante “Gilda” di Forte dei Marmi, vicinissimo al confine con la frazione montignosina di Cinquale (qui la notizia). È proprio il sindaco di Montignoso e presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ad aver commentato con sgomento questo drammatico episodio che, ha causato milioni di euro di danni ma fortunatamente non ha procurato danni alle persone.

«Stamattina – ha scritto sui social Lorenzetti – ci siamo tutti svegliati come in un incubo. I social son stati subito subissati di foto e filmati che mostravano le fiamme avvolgere e inghiottire le strutture di uno dei più rinomati stabilimenti balneari e ristorante della riviera apuoversiliese. Appena avuta notizia mi sono recato sul luogo dell’incendio che si trova proprio al confine fra i Comuni di Montignoso e Forte dei Marmi».

Foto 5 di 5









«Le immagini parlano da sé: un dramma per una famiglia di imprenditori che, tra l’altro, sono anche amici. Per di più alle porte della stagione estiva che avrebbe potuto e dovuto segnare un momento di ripartenza per tutte le attività del nostro comprensorio dopo le grandi difficoltà legate alla pandemia. Fortunatamente nel rogo non ci sono stati danni alle persone. Soltanto le indagini di Polizia e Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, potranno chiarire l’accaduto, anche se dalle prime ricostruzioni parrebbe trattarsi di un incidente dovuto ad un “fungo” lasciato acceso sotto una tettoia».

«Intendo dunque esprimere la mia massima vicinanza e la solidarietà dell’amministrazione comunale con un pensiero rivolto alla famiglia Tabarani e a tutti i dipendenti del Gilda, con l’augurio di rivederli presto rialzarsi e riprendere il lavoro».