FORTE DEI MARMI – Pauroso incendio è scoppiato all’alba di oggi, sabato, allo stabilimento balneare “Gilda” di Forte dei Marmi. Un locale molto conosciuto e frequentato anche dai cittadini apuani. I vigili del fuoco dei comandi di Lucca, Pisa e Massa-Carrara stanno intervenendo dalle ore 5.50 per domare il rogo.

L’intervento è tuttora in corso e al momento non ci sono altre informazioni. Non si segnalano persone coinvolte e sul posto. È presente anche personale dell’ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando di Lucca per le indagini del caso.