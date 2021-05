CARRARA – Brutto risveglio per il personale Nausicaa. Al loro arrivo in piazza D’Armi, questa mattina presto, gli addetti al servizio di Igiene Urbana si sono trovati davanti alcune fioriere vandalizzate. Vasi rovesciati, terriccio sparso sulla pavimentazione e fiori sradicati. Un atto di spregio al decoro cittadino oltre che un danno economico alla collettività visto che le fioriere erano state appena rinnovate, come sempre accade con l’arrivo della bella stagione.

Purtroppo le sorprese spiacevoli della mattinata non si sono fermate qui. Percorrendo la strada delle Canalie, una squadra del servizio Igiene Urbana ha individuato una grossa discarica abusiva: accanto ai cassonetti sono stati abbandonati una decina di sacconi neri, serramenti e diversi cartoni.

Foto 5 di 5









«Questi gesti fanno davvero male alla città. A fronte dell’impegno dei più, che hanno risposto positivamente alle novità introdotte dalla nostra azienda per migliorare la qualità dell’ambiente, la maleducazione di pochi arreca danni gravi al decoro e comporta spese extra che ricadono sulla collettività. Il nostro personale è intervenuto immediatamente per rimediare e noi non ci scoraggiamo: sappiamo che la stragrande maggioranza dei carraresi si comporta correttamente e tiene all’ambiente» ha commentato il presidente di Nausicaa Luca Cimino.