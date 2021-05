Controlli alla stazione, in manette un ricercato e due denunce a Massa

MASSA – Su input del questore di Massa-Carrara, questa mattina, le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un servizio mirato a contrastare i fenomeni di criminalità diffusa connessi al bivacco di cittadini italiani e stranieri, talvolta sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, nell’area della stazione ferroviaria.

Diverse pattuglie della Polizia di Stato hanno controllato più di venti persone, molte delle quali con precedenti di polizia. Al termine, un cittadino di origine nordafricana, di anni 42, è stato arrestato perché colpito da un ordine di carcerazione relativo alla condanna inflittagli per reati contro il patrimonio commessi in un’altra città, mentre nei confronti di un 40 enne di nazionalità marocchina, pregiudicato, è stato emesso il provvedimento di espulsione, poiché privo di documenti validi per il soggiorno in Italia, nonché denunciato per immigrazione clandestina

Nell’ambito dello stesso servizio, un giovane di 17 enne di Massa è stato trovato in possesso di una dose di hashish e segnalato alla competente Autorità per detenzione al fine di uso personale di stupefacente. Tale attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane.