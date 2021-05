Sbronzi in mezzo alla strada litigano e creano scompiglio: multati un uomo e tre donne

MASSA-CARRARA – Agli inizi della settimana la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Pontremoli (Massa-Carrara) riceve al “112” una chiamata di soccorso da Aulla, da parte di alcuni cittadini che segnalano la presenza, in mezzo alla strada, di quattro persone intente a litigare di cui due sdraiate a terra.

Immediato l’intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Pontremoli che giunge in poco tempo sul posto; in effetti la scena che appare ai militari è la stessa indicata dai cittadini che avevano richiesto l’intervento: ci sono tre donne, due delle quali sdraiate a terra, e un uomo.

I carabinieri cercano di instaurare un dialogo con i presenti e chiamano subito i soccorsi. Dopo il primo scambio di battute i militari capiscono che i quattro sono palesemente ubriachi e che due donne non si reggono in piedi a causa dell’abuso di bevande alcoliche. Ad analoga conclusione giunge il personale sanitario intervenuto sul sposto.

Ai Carabinieri non è restato altro da fare che multare i quattro, due dei quali residenti in Lunigiana, uno a Carrara e uno alla Spezia, con età comprese tra 22 e 50 anni, per ubriachezza.