«Mi ha buttato a terra e stuprata». Violenza a Marina di Carrara, fermato un uomo

MARINA DI CARRARA – «Ammiravo il mare, mi hanno buttata a terra e stuprata». Avrebbe raccontato questo la turista tedesca di 24 anni, violentata nella notte tra domenica e lunedì sulla spiaggia Marina di Carrara. La notizia l’abbiamo raccontata in questo articolo.

Nelle ultime ore le indagini dei carabinieri si sono concentrate su un nordafricano. L’uomo è stato fermato dai militari dell’Arma che stanno lavorando notte e giorno per raccogliere ulteriori elementi. Per questo motivo il fermo non è stato ancora convalidato. Ulteriori notizie arriveranno nel corso della giornata.