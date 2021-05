CARRARA – Tragico incidente questa mattina all’alba sulla A12, all’altezza di Luni in direzione Carrara. Stando alle ricostruzioni formulate sino a questo momento, poco prima delle 5 un uomo ha accusato problemi con la sua auto e, una volta uscito per chiedere soccorso, è stato investito insieme alla vettura da un mezzo pesante in transito.

L’auto dell’uomo è stata infatti rivenuta contro il guard rail, mentre il corpo del conducente è stato trovato fuori dall’abitacolo senza vita. L’autostrada è rimasta chiusa per ore nel tratto compreso tra fra Carrara e La Spezia ed è stata riaperta dopo le 8.

Foto 2 di 2



Nell’incidente, sulle cui cause stanno indagando gli agenti della Polizia stradale di Viareggio, è rimasto ucciso un uomo di 42 anni, residente a Sarzana e conosciuto nella zona in quanto insegnante di ballo. Sul posto sono intervenuti l’automedica Delta 2, l’ambulanza della Pubblica assistenza Romito Magra, Vigili del fuoco e Polizia stradale.

AGGIORNAMENTO – La vittima è Simone Bioletti, molto conosciuto col nome di Simon Latino in tutta la zona. Il suo lavoro di maestro di ballo si svolgeva infatti a Sarzana, La Spezia, Carrara e Massa.