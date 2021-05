Malore improvviso, muore a 59 anni l’ex dj Renato Blanes

CARRARA – È morto per un malore improvviso Renato Blanes, 59 anni, ex dj molto conosciuto a Carrara era un super tifoso della Carrarese. L’uomo viveva in Brasile da diversi anni ma era nato e cresciuto in città. Nel Paese sudamericano gestiva una fazenda, dedicandosi all’agricoltura e all’allevamento di animali. Grazie ai social era rimasto in contatto con i tifosi e con le tante persone che lo conoscevano col soprannome di “Tato” a Carrara. Da giovane, negli anni Ottanta, lavorò come dj alla discoteca New York di Luni Mare. Sui social sono stati molte le attestazioni di affetto e di dolore per questa prematura scomparsa.