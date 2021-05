MASSA-CARRARA – Sulla costa cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 4.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

In Lunigiana cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 10.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia