“No vax” prendono di mira il profilo social del sindaco De Pasquale, più di 3mila i commenti degli odiatori seriali

CARRARA – Questa mattina la pagina Facebook “Francesco De Pasquale – Sindaco di Carrara” è finita nel mirino di un attacco hacker di stampo no vax.

A corredo degli ultimi post pubblicati dal primo cittadino sono comparsi migliaia di commenti contenenti immagini, video e affermazioni fuorvianti in merito ai vaccini e alla pandemia. Purtroppo non è la prima volta che si registra un attacco di questo tipo: a fine marzo, il post in cui si dava notizia dell’inaugurazione del centro di vaccinazione a CarraraFiere era già stato bersagliato dai no vax.

Questa mattina l’attacco è stato addirittura più ampio e invasivo e ha investito non solo post in qualche modo connessi alla situazione della pandemia (il discorso di aggiornamento del venerdì pomeriggio sui dati Covid in città, gli appuntamenti della campagna di vaccinazione di Regione Toscana o le novità sulle misure di contenimento riprese da Anci), ma anche pubblicazioni che nulla hanno a che vedere con l’emergenza sanitaria, come il post dedicato alle nuove aperture del progetto Carrara Si-Cura, quello sull’undicesima edizione di Terre di Canossa e perfino quello relativo alla programmazione del Cinema Garibaldi.

Per arrestare l’attacco si è reso necessario il momentaneo oscuramento della pagina. Successivamente si è proceduto all’eliminazione dei post più bersagliati, non essendo materialmente possibile cancellare uno per uno gli oltre 3mila commenti no vax. Parte dei contenuti sono stati ripubblicati in nuovi post.

Alla luce di questo grave episodio, per la prima volta nella “storia” della pagina del Sindaco, si è resa necessaria una limitazione dei commenti: «Questa pagina è stata sempre aperta a ogni tipo di intervento e scevra da qualsiasi censura. Purtroppo però i contenuti di questi attacchi no vax sono talmente pericolosi e fuorvianti, soprattutto nel pieno della campagna di vaccinazione, che ci troviamo costretti a limitare almeno temporaneamente la possibilità di commentare. So che hackeraggi di questo tipo sono diffusi e hanno colpito altri sindaci, politici e testate giornalistiche: si tratta di un fenomeno grave, che rappresenta un vero e proprio attacco alla democrazia e alla libertà di espressione. Ringrazio lo staff che mi ha aiutato a bloccare e rimediare all’attacco e spero che episodi come questo non si ripetano mai più» ha commentato Francesco De Pasquale.

Per l’occasione il sindaco ha rilanciato un convinto appello alla vaccinazione: «E’ l’unica arma che abbiamo per riconquistare la normalità. Invito tutti a prenotarsi e a vaccinarsi. Io l’ho fatto e, dopo l’apertura degli appuntamenti per la mia fascia di età, potrò ricevere la prima dose a CarraraFiere l’8 giugno. Non vedo l’ora!» ha concluso il primo cittadino.