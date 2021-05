BONASCOLA – Ha perso il controllo dell’auto ed è finita nel giardino di una casa. E’ successo ad una ragazza questo pomeriggio in via della Perla a Bonascola (Carrara). Probabilmente una curva l’ha portata fuori strada e, dopo aver colpito il marciapiede, non è più riuscita a raddrizzare l’auto. Per fortuna, la ragazza è uscita praticamente illesa dall’incidente, tant’è che non è stato necessario neanche l’intervento del 118. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati nel recupero della vettura, e la polizia municipale, che sta cercando di riscostruire l’esatta dinamica.