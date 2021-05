Sorpresi con la droga sotto il sedile dell’auto: arrestati due giovani massesi

MASSA – Nella serata di ieri, 17 maggio, le pattuglie della Squadra Volante della Questura di Massa-Carrara hanno tratto in arresto due soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione si inserisce nell’ambito del piano di controllo del territorio posto in essere dalla Polizia di Stato, al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella città di Massa.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico notavano, in pieno centro cittadino, un’auto con a bordo due persone, già note per i loro precedenti di polizia specifici in materia di stupefacenti. La situazione e gli atteggiamenti dei due metteva in sospetto i poliziotti che decidevano di procedere ad un controllo approfondito anche del veicolo. Infatti, sotto il sedile dell’autovettura veniva rinvenuto un sacchetto in cellophane contenente due buste con all’interno cocaina ancora da tagliare per un totale di circa 80 grammi.

Pertanto, i due, un 37 enne e un 23 del posto, sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e la droga sequestrata.