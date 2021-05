Stroncato da un malore al volante, muore un anziano a Bonascola

CARRARA – E’ andato a sbattere contro un muro, alla guida della sua Fiat Panda, e all’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare. E’ successo questa mattina, intorno alle 10.30 in via Bonascola quando un uomo, anziano, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo dell’auto. Nulla hanno potuto, al loro arrivo, il personale a bordo di un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara e di un’automedica: l’uomo era già deceduto. Sul posto, in questo momento, anche la Polizia Municipale.