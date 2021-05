Pregiudicato per delitti contro il patrimonio, giovane condannato a un anno e 4 mesi

CARRARA – Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova a carico di un giovane condannato per delitti contro il patrimonio, residente al Lavello di Carrara. Gli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Carrara hanno proceduto all’arresto e poi alla traduzione in carcere del giovane, dove dovrà espiare una pena complessiva di 1 anno e 4 mesi per il cumulo di diverse sentenze di condanna concernenti la commissione di delitti contro il patrimonio.

Nella giornata di ieri, inoltre, personale operante della Squadra Volante del Commissariato, nel corso di mirati servizi per il contrasto al fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti nella zona del centro storico di Carrara, ha segnalato alla locale Prefettura un giovane di 25 anni per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.