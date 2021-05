Stop al bel tempo: su Massa-Carrara tornano le piogge e scatta l’allerta gialla

MASSA-CARRARA – Dopo un fine settimana soleggiato e un lunedì col cielo sereno, da martedì cambiano le condizioni meteo sulla provincia di Massa-Carrara. La sala operativa della Protezione civile regionale, infatti, ha emesso un codice giallo di allerta meteo per rischio idrogeologico e temporali forti valido per tutta la provincia dalle ore 8 alle 23.59 di martedì 11 maggio. Di seguito i fenomeni previsti nelle prossime ore così come tratti dal bollettino della Protezione civile.

Una perturbazione atlantica transiterà nella giornata di domani, martedì, portando precipitazioni sparse sulla nostra regione, anche a carattere di rovescio o temporale.

PIOGGIA:nella giornata di domani, martedì, precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni inizialmente sulle zone di nord ovest, in estensione, tra la tarda mattinata e il pomeriggio, al resto della regione.

Cumulati attesi: sulle zone di nord ovest medi localmente abbondanti e massimi fino a elevati, sulle restanti zone settentrionali e sulla costa livornese medi significativi e massimi fino ad elevati. Sulle zone centrali, sul Mugello (area M) e costa meridionale, medi significativi e massimi puntuali non elevati o solo localmente elevati. Sul resto della regione medi non significativi e massimi non elevati. Intensità massime orarie fino a forti durante i fenomeni più intensi.

TEMPORALI: domani, martedì, possibilità di temporali sparsi, inizialmente sulle zone di nord ovest, successivamente sul resto della regione. Temporali localmente forti sui settori costieri e di nord ovest.

VENTO: nel pomeriggio di oggi, lunedì, raffiche di Scirocco (SE) fino a 60-70 km/h a largo, in Arcipelago e sulla costa centro-settentrionale. Domani, martedì, tra la tarda mattinata e il pomeriggio raffiche da sud, sud-ovest fino a 60-70 km/h sulla costa centro-meridionale e sulle aree collinari del centro-sud, fino a 70-90 km/h sui crinali appenninici e aree sottovento ad essi (R2-T). 30-50 km/h sul resto della regione.

MARE: oggi e domani mare mosso o localmente molto mosso a largo.