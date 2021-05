Le iniettano sei dosi di vaccino: incredibile errore al Noa. 23enne sotto osservazione

MASSA – Incredibile errore al Noa. Ieri mattina ad una ragazza di 23 anni sono state iniettate ben sei dosi di vaccino anti-covid: un’intera fiala. La giovane, tirocinante di psicologica clinica, si era prenotata per la vaccinazione all’Ospedale Apuane, dove stanno continuando in questa fase le somministrazioni per allergici e operatori sanitari. La persona che ha effettuato la vaccinazione si è accorta dell’errore pochi minuti dopo, quando la ragazza era già uscita dall’ospedale. L’ha fatta quindi contattare immediatamente per farla rientrare e per tenerla sotto osservazione.

La 23enne ha trascorso la notte in ospedale. Per il momento non ha manifestato alcun effetto collaterale né reazioni allergiche. Sta bene – confermano dal Noa – e sta continuando ad essere monitorata.