Casi covid nell’istituto, chiusa la primaria “Nardi”. Lezioni in Dad fino al 15 maggio

CARRARA – Disposta la chiusura della scuola primaria “Nardi” di via Carriona e l’attivazione della didattica distanza a seguito della segnalazione della responsabile dell’ufficio Igiene e Sanità Pubblica della zona distretto Apuane sulla presenza di casi di positività al Covid-19. A dare l’annuncio è il Comune di Carrara attraverso una nota.

Al fine di prevenire ulteriori contagi e in via precauzionale è stata disposta l’attivazione della Dad per tutte le classi del plesso sino al 15 maggio. La dirigenza del comprensivo “Fossola Gentili” ha disposto la sanificazione dei locali della scuola.