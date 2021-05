Incrocia i cinghiali sul sentiero, escursionista cade e finisce al pronto soccorso

MASSA – Tanta paura e una brutta caduta per un 33enne che si trovava in un bosco sulle montagne massesi. Nel pomeriggio l’escursionista stava camminando sul sentiero 41 che collega le frazioni di Antona e Canevara, quando a un certo punto si è trovato sulla stessa strada di alcuni cinghiali di piccola taglia – probabilmente ancora cuccioli.

Lo spavento gli ha fatto perdere l’equilibrio ed è scivolato a valle per circa 200 metri, ritrovandosi tra i rovi. Le ferite riportate non gli hanno permesso di rialzarsi. L’uomo è stato così recuperato dai Vigili del fuoco. Intervenuta a supporto anche una squadra del Soccorso Alpino. Il ferito è stato trasportato nei pressi del cimitero della frazione dove ad attenderlo c’era l’ambulanza del 118 per il trasferimento al pronto soccorso.