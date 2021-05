MARINA DI CARRARA – L’allarme è scattato poco dopo le 13.30: una donna si trovava nel vano dell’ascensore e non dava più segni di vita. Il tragico episodio è accaduto a Marina di Carrara, in via Vicinale Macchia. È lì che i soccorsi sono intervenuti ma purtroppo per la signora non c’è stato nulla da fare. La vittima è una donna di 74 anni che, per cause di accertamento, è rimasta schiacciata sotto l’ascensore privato dell’abitazione.

La 74enne in quel momento si trovava nel vano dell’ascensore per motivi che, al momento sono ignoti, e che dovranno essere chiariti dalle forze dell’ordine. Sul posto sono giunte l’automedica e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara che, purtroppo, hanno potuto fare poco. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco.