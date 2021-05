Tragedia ad Avenza, uomo di 80 anni cade dal sesto piano e muore

AVENZA – Tragedia ad Avenza. Questa mattina, intorno alle 9, un uomo di 81 anni ha perso la vita cadendo dal sesto piano di un palazzo per cause ancora in corso di accertamento. La zona è quella di via Podenzana, località Coop. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. La salma dell’uomo è già stata messa a disposizione della famiglia e non sarà oggetto di autopsia.