Spaccio di cocaina e hashish, pusher in manette a Marina di Carrara

MARINA DI CARRARA – La Polizia di Stato negli ultimi giorni ha effettuato mirati servizi di controllo del territorio dedicati al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti mediante l’impiego del personale operante delle Volanti del Commissariato di Carrara. I controlli sono stati intensificati nelle principali zone di spaccio di Marina, e in particolare nell’area di viale Galileo Galilei sono stati predisposti specifici servizi di appostamento essendo stati notati dei movimenti sospetti da parte di un cittadino straniero.

Appena l’ipotesi investigativa dei poliziotti veniva confermata da alcuni scambi sospetti che era stato visto compiere il pusher, immediatamente gli operatori della Polizia di Stato intervenivano fermando l’uomo e sottoponendolo a perquisizione personale che consentiva di rinvenire svariate dosi di cocaina. Ritenuto che il soggetto, dedito allo spaccio di stupefacente, potesse detenere altra droga in casa, il personale svolgeva di iniziativa una meticolosa perquisizione domiciliare presso la sua abitazione.

All’esito della perquisizione venivano sequestrate altre 7 dosi di cocaina, già suddivise per la vendita al minuto mediante l’utilizzo di involucro in cellophane compatibile ad altro materiale per il confezionamento sequestrato nell’abitazione, oltre a una stecca di hashish ancora da tagliare. Nell’abitazione venivano anche rinvenuti bilancini ed altre strumentazioni atte al confezionamento dello stupefacente che confermavano la finalità di spaccio della detenzione del soggetto. Per tali ragioni il personale procedeva all’arresto del pusher.