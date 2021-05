CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo il consueto aggiornamento settimanale del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, sulla situazione coronavirus in città.

Ben trovati al nostro consueto spazio di informazione sull’andamento della pandemia nella nostra città.

Secondo i dati dell’azienda sanitaria, a Carrara abbiamo un totale di 239 casi attivi oggi. 221 persone risultano positive a domicilio, 6 sono ricoverate in ospedale e 12 sono ospiti di strutture. Il trend è quindi in leggera flessione ma non abbassiamo la guardia.

Vi aggiorno anche sull’andamento della campagna di vaccinazione con i dati, al 26 aprile, forniti sempre dall’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest.

A Carrara l’8,9% della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino, il 24% solo una.

Vediamo i dati per fasce d’età.

Ha ricevuto la prima dose, l’85,8% degli over 80 e il 50,1% delle persone tra i 70 e i 79 anni.

Hanno completato l’iter di vaccinazione, il 39,5% degli over 80 e solo il 5,4% delle persone tra i 70 e i 79 anni di età.

Vi informo che la Regione Toscana ha aperto una pagina Facebook apposita per aggiornare la cittadinanza sullo stato di avanzamento della campagna vaccinale. Potete trovarla cercando il nome: Info Vaccini Toscana.

A seguito del nuovo decreto del governo, che allenta le misure di contenimento della pandemia, quello del primo maggio sarà il primo fine settimana in zona gialla e con numerose attività nuovamente operative. In quest’ottica, per scongiurare il ripetersi di situazioni oltre il limite dell’accettabile, ho rinnovato l’ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche e qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, su suolo pubblico.

Su sollecitazione del Prefetto ho incontrato i proprietari e i gestori dei bar e le associazioni di categoria per invitarli tutti a un rigoroso rispetto delle norme anti contagio e a una più generale collaborazione con le istituzioni per il mantenimento dell’ordine pubblico. Rilevo, dall’incontro di questa mattina (ieri, ndr), molta comprensione da parte degli esercenti, e di questo non posso che ringraziarli.

Rinnovo comunque l’invito a tutti e in particolare ai più giovani a rispettare le norme anti contagio indossando sempre la mascherina, mantenendo le distanze e lavando spesso le mani.

Non possiamo permettere adesso, con la campagna di vaccinazione in corso, una nuova impennata dei casi. Perché la battaglia contro il coronavirus non è ancora finita.