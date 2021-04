Lunigiana, anziano disperso ritrovato nella notte dai carabinieri

BAGNONE – Nella tarda serata di martedì, i carabinieri della Radiomobile di Pontremoli (Massa-Carrara), hanno ritrovato un anziano di 87 anni che si era allontanato nel pomeriggio e aveva fatto perdere le proprie tracce. L’uomo, abitante nella frazione di Corvarola, affetto da demenza senile, durante il pomeriggio era sfuggito al controllo dei parenti.

Arrivata la sera e non riuscendo a ritrovarlo, i congiunti hanno chiamato in caserma e subito sono scattate le ricerche. Fortunatamente i Carabinieri sono riusciti a rintracciare lo sventurato verso le 23 mentre girovagava per le vie della periferia di Bagnone, lontano oltre 5 chilometri dalla propria casa. L’anziano, un po’ confuso ma in buona salute, è stato riaffidato alla figlia.