CARRARA – E’ una sabato alternativo quella che hanno passato, quattro giorni fa, alcuni abitanti di Pontecimato alle prese con la pulizia del fiume da bottiglie di vetro, plastica e altra sporcizia. Armati di sacchi neri e guanti, Andrea Pucci, Francesco Altobello, Federico Nicoli, Massimiliano Pioppo, Andrea Pasquini, Paolo Falorni e Stefano Ravenna si sono dati da fare per restituire un aspetto più decoroso alla zona, anche sulla scia di altre iniziative del territorio, come quelle che sta portando avanti l’associazione Cuore Verde Apuano (leggi qui).

Una buona azione che, come lascia intendere il gruppo di volontari, sembra avere un duplice obiettivo. «Qui a Pontecimato ci classificano sempre come luogo dello spaccio e altri episodi di delinquenza – spiegano -. Ma in realtà, quello che forse molti non sanno, è che protagonisti di questi episodi sono perlopiù persone che vengono da fuori, e non residenti della nostra zona».

«L’iniziativa è nata – proseguono – quando, frequentando il bar nei pressi del fiume, ci siamo resi conto di questo enorme deposito di plastiche e bottiglie di plastica e vetro. Non vuole essere un gesto per farci notare, ma solo un atto di generosità per il territorio e un segnale per dire che Pontecimato è molto di più, rispetto a quella che ormai è la sua fama».