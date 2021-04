Matteggia e aggredisce i carabinieri: denunciato a Spezia un 36enne apuano

LA SPEZIA – Una pioggia di telefonate per segnalare la presenza di un uomo in escandescenza nella strada dello passeggio nel centro della Spezia. Sono stati parecchi i residenti a digitare il 112 per raccontare che cosa avevano visto: il giovane, in palese stato di alterazione, si dirigeva con fare preoccupante verso via Chiodo, forse armato di coltello.

Sul posto si sono concentrate immediatamente due gazzelle dei carabinieri spezzini, che lo hanno intercettato e tentato di fermare. La segnalazione di una presunta arma non trovava in verità riscontri ma, alla vista dei militari, l’uomo è andato ancora di più in escandescenza, aggredendo gli uomini in divisa, che hanno poi dovuto recarsi al pronto soccorso per farsi medicare.

Accompagnato in caserma e identificato in un 36enne residente in provincia di Massa-Carrara, l’uomo, in palese stato di ebbrezza alcolica, è stato poi trasportato in ospedale dove, prima di essere rilasciato, gli è stata somministrata una massiccia dose di tranquillanti: solo allora si è infatti finalmente calmato. Il suo comportamento gli è valsa una denuncia per violenza a pubblico ufficiale e lesioni, oltre che per danneggiamento, visto che ha rotto anche alcuni arredi degli uffici.