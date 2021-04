Il camion corre troppo e in rotatoria perde il carico: mattinata di disagi in viale Galilei

AVENZA – Poteva andare molto peggio. Incidente nella notte per un camion che stava transitando su viale Galilei ad Avenza in direzione monti-mare. Intorno alle 4 il mezzo pesante stava affrontando a una velocità sostenuta la nuova rotatoria all’altezza del casello autostradale di Carrara, quando a un certo punto ha rischiato il ribaltamento e perso tutto il suo carico sul lato destro della strada.

Fortunatamente a quell’ora in strada non c’era nessuno altrimenti avremmo dovuto raccontare un’altra storia. Sul posto si è recata una pattuglia della polizia dal Commissariato di Carrara che ha comminato all’autista una multa salata per eccesso di velocità e per aver perso il carico.

Alle prime ore della mattina è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale per coadiuvare lo scorrimento del traffico che ha subìto gravi rallentamenti con la formazione di lunghe code. Questo evento, infatti, si è andato a sommare ai lavori al sottopasso ferroviario in località Baudoni che si trova ad alcune centinaia di metri dal luogo dell’incidente. La normalità è stata ripristinata intorno alle 9.30.