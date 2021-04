Massa, in giro positivo al virus e durante il coprifuoco: denunciato

MASSA – Nel contesto dei controlli della polizia avvenuti nel fine settimana in provincia di Massa-Carrara non sono mancate anche le sanzioni per violazioni delle misure anti covid: due soggetti sono stati multati per non aver rispettato l’orario del coprifuoco dalle pattuglie della Questura, che ha proceduto poi a denunciare per violazione dell’art. 260 del testo Unico delle Leggi Sanitarie un 40enne di Pietrasanta, poiché circolava a bordo della propria auto a Massa, nonostante l’obbligo dell’isolamento disposto dall’Autorità Sanitaria in quanto positivo.