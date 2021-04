Lancia dal finestrino un etto di cocaina e fugge. Raffica di arresti e denunce tra Massa e Carrara

MASSA-CARRARA – L’intensa attività di controllo del territorio svolta dai poliziotti delle Volanti della Questura di Massa-Carrara e del Commissariato lungo il litorale del capoluogo apuano e in tutte le altre zone della città capoluogo e della vicina città di Carrara, ha consentito nei giorni scorsi di sequestrare droga nelle aree in cui sono stati spesso segnalati e riscontrati episodi di spaccio.

Nel fine settimana, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno sorpreso una donna mentre cedeva una dose di cocaina a un soggetto che immediatamente se ne disfaceva e si dava alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. La donna, una 63enne di Massa, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto, all’esito dei controlli effettuati presso l’abitazione della stessa, è stata trovata in possesso di altra cocaina e sostanza da taglio per un peso complessivo di circa 6 grammi. Un 20enne del posto, in altra circostanza, veniva trovato da una pattuglia della Polizia di Stato in possesso di circa 2 grammi di droga, e per questo è stato segnalato all’Autorità amministrativa per detenzione per uso personale di stupefacente.

La Squadra Mobile, nella giornata di ieri, ha arrestato un cittadino marocchino di 34 anni, regolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di circa un etto di cocaina, che il predetto, alla vista della pattuglia lanciava lungo la strada, dandosi a precipitosa fuga con la propria autovettura. Fermato dagli agenti, il soggetto veniva arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale per il suo tentativo di sottrarsi al controllo. Nella città del marmo, invece, i controlli hanno riguardato le principali piazze di spaccio di Pontecimato e Avenza, dove più volte è stato segnalato un via vai sospetto di possibili assuntori di droga.

Nel corso di un primo controllo, un 53enne di Carrara, il quale si stava muovendo a piedi con il proprio cane lungo la via, alla vista degli agenti si mostrava sin da subito agitato e sfuggente, ragion per cui il personale procedeva a sottoporlo a una perquisizione che consentiva di rinvenire circa 5 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, pronta per la vendita. Per l’uomo è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente.

Successivamente, le pattuglie della Squadra Volante del Commissariato P.S., nella frazione di Avenza, assistevano ad uno scambio sospetto fra un cittadino di origine marocchina e un cittadino italiano. Il primo veniva visto distintamente prima prendere una somma di denaro da un uomo – 37enne di Carrara -, e poi chinarsi per estrarre un involucro di colore bianco dal calzino, che veniva velocemente consegnato all’acquirente. Subito dopo lo scambio i due soggetti si separavano imboccando direzioni opposte, ma prontamente venivano raggiunti dai due equipaggi della Polizia di Stato, che riuscivano all’esito della perquisizione personale a sequestrare sia il prezzo dello scambio illecito che la dose di “cocaina”.

Per il pusher scattava l’arresto in flagranza, convalidato dal Tribunale di Massa-Carrara, che decideva di applicare a suo carico la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.